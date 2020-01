Il calciomercato è appena iniziato, ma già alcune squadre di Lega Pro hanno iniziato a concludere qualche operazione, per rinforzare da subito i propri club in vista della seconda parte di stagione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione sul calciomercato di Serie C. Spiragli positivi per il futuro del Catania, con l’atto notarile del “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio”, gestito dal presidente Fabio Pagliara, dal vice Antonio Paladino, dal segretario Maurizio Pellegrino e dal tesoriere Girolamo Di Fazio. «L’obiettivo primario del comitato è il bene del calcio catanese e del suo indotto, ma anche la salvaguardia della matricola a cui tutti gli sportivi catanesi sono legati. Chiediamo assoluta riservatezza per garantire il rispetto delle parti in causa e di tutti i soggetti coinvolti. Il primo passo del comitato sarà quello di inviare a Finaria la pec con la manifestazione di interesse. Smentendo categoricamente tutti i nomi di illustri personaggi del mondo dello sport, di aziende e imprenditori accostati nelle ultime ore dagli organi di stampa al progetto del comitato, vogliamo precisare come, nel momento in cui ci saranno delle concrete novità in merito, saranno prontamente comunicate ai media e ai numerosi e appassionati tifosi del Calcio Catania», affermano Pagliara e Pellegrino. Torna l’attaccante gambiano Kalifa Menneh (’98) dalla Carrarese, il centrocampista Rosario Alessandro Bucolo (’88) va alla Sicula Leonzio. Al Padova l’attaccante Gianluca Litteri (’88) dal Cosenza, i veneti cedono in D i centrocampisti: il georgiano David Lordkipanidze (2001) all’Arzachena, Jacopo Finessi (2000) al Legnago. Monza: ufficiale l’arrivo in prestito dal Torino dell’attaccante Nicola Rauti (2000), brianzoli sul centrocampista Davide Di Quinzio (’89) del Pisa, che avrebbe l’attaccante Ettore Gliozzi (’95) di proprietà del Sassuolo. Sulla punta Giacomo Tulli (’87) del Trapani ci sono Sambenedettese e Ravenna, che fa rientrare all’Empoli l’interno Niccolò Ricchi (2000). Fano: firma l’attaccante Francesco Marcheggiani (’91) svincolato dal Rieti, rescinde l’attaccante Ador Gjuci (’98). Rescindono: la punta Antonio Negro (’98) col Pontedera, il portiere Francesco Scotti (’83) col Rimini. Vicenza cede la punta David Memeh Okoli (2000) al Cattolica. Fermana: alla Jesina (D) l’attaccante Alessio Nepi (2000) rientrato dal prestito al Montegiorgio (D), partono i difensori Mattia Soragna (2000) al Carpi e Pasquale Tedone (’99) alla Pro Vercelli. Avellino: prolunga sino al 2022 con l’allenatore Eziolino Capuano (16 punti in 10 gare) e il vice Giuseppe Padovano, nel mirino l’interno ghanese Abdallah Basit (’99) del Benevento. L’Olbia lavora per il portiere Simone Aresti (’86) del Cagliari. Viterbese sul difensore Luca Pizzul (’99) del Renate. Alla Vibonese l’attaccante Gabriele Militano (2001) dalla Palmese.