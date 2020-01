L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione del Livorno. Numeri impietosi in classifica, una crisi tecnica che si aggiunge a quella societaria. La squadra si è trovata senza un vero leader in campo e nello spogliatoio. Il cammino in campionato è stato un vero disastro. E’ in atto uno scontro in famiglia tra il presidente Aldo Spinelli e il figlio Roberto, con quest’ultimo deciso a cedere la società. Sono state portate avanti alcune trattative con vari gruppi e una di queste, sotto la regia del procuratore Palermo, ha messo in contatto la famiglia Spinelli con un gruppo di costruttori interessati allo stadio di Livorno e tra questi spicca il nome di Ciuffarella, salito alla ribalta per aver progettato lo stadio di Frosinone. In prospettiva, la soluzione sarebbe una: Spinelli cede il 60 per cento elle quote del Livorno rimanendo socio minoritario fino a giugno per poi uscire definitivamente di scena. L’8 gennaio l’incontro decisivo col figlio per decidere il futuro della società.