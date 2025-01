Tuttosport: “Milan, è svolta azzurra. Con Ricci, assalto a Lucca”

Il Milan è orientato verso una politica di acquisti focalizzata sul talento italiano per la prossima stagione estiva. Tra i giocatori nel mirino ci sono Ricci per il centrocampo e Lorenzo Lucca per l’attacco. Secondo Tuttosport, il futuro di Lorenzo Lucca è particolarmente promettente, essendo considerato per un trasferimento a un club di vertice grazie alla sua efficacia nel gioco aereo, evidenziata dai 5 gol di testa su 7 totali segnati finora. Con i suoi 201 cm, Lucca potrebbe rappresentare un’aggiunta significativa per il Milan, che cerca di rafforzare la propria presenza offensiva. Nonostante l’interesse di altri club come Juventus, Napoli e Nottingham Forest, la famiglia Pozzo dell’Udinese ha escluso una cessione a gennaio, ma un trasferimento potrebbe essere possibile in estate per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

