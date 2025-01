Di Marzio: “Nuova avventura in Italia per l’ex Palermo Mbakogu”

Secondo le ultime informazioni raccolte da SerieD24.com, il giornalista Gianluca Di Marzio riporta una possibile nuova avventura in Serie D per Jerry Mbakogu, ex eroe della promozione in Serie A del Carpi. Mbakogu, che nella prima parte della stagione ha giocato per l’United Riccione in Serie D, è ora vicino a un trasferimento al Costa d’Amalfi. A 32 anni, l’attaccante nigeriano, con un passato anche a Padova e Palermo, ha una solida esperienza sia in Italia che all’estero, avendo giocato in Russia e Croazia. Con 24 presenze e 2 gol in Serie A, 158 presenze e 42 reti in Serie B, e 72 partite con 13 gol in Serie C, il suo arrivo potrebbe rappresentare un significativo rafforzamento per il Costa d’Amalfi, attualmente in lotta per la salvezza in Serie D.

