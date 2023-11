L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla Sampdoria che ha vinto sul Palermo.

La miglior Sampdoria della stagione stende un Palermo sempre più in crisi (1 punto in 3 partite) e conquista la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. Non succedeva dal 16 maggio 2022 – il giorno del successo sulla Fiorentina dopo quello col Genoa alla fine del penultimo campionato di A – e basterebbe solo questo dato per far capire il peso storico del risultato. Decisivo un gol di Borini nel finale del primo tempo, che prima si fa parare un rigore da Pigliacelli (in precedenza fallo in area di Lucioni su Esposito) e poi segna sulla respinta, nella giornata in cui la squadra di Pirlo era attesa al del riscatto. Dopo i malumori dei tifosi in settimana lo striscione comparso nella Sud a inizio gara (“Squadra, mister e dirigenza: la pazienza è finita!”) ha mandato un messaggio chiaro a cui però i calciatori hanno saputo rispondere al meglio. La Samp non ha sbagliato l’approccio contro una big, giocando un grande primo tempo e creando tante situazioni da gol (clamoroso il palo in avvio di Kasami) e soffrendo solo nel finale: decisivo ancora una volta Stankovic con una grande parata su Mancuso, di fronte a un Palermo deludente. «Lo striscione dei tifosi? La richiesta è normale. Questo deve essere lo spirito. Abbiamo risposto da uomini.

Come dovevamo fare» dice Pirlo. In tribuna c’era Andrea Radrizzani ma non il presidente in pectore Matteo Manfredi, diventato papà del piccolo Edoardo: un lieto evento vissuto a Milano con la compagna Rebecca che ha portato fortuna a una Samp che, sotto la pioggia del Ferraris, non si è smarrita. Pirlo era in tribuna per squalifica – accompagnato dai dirigenti Legrottaglie e Mancini – in panchina a dirigere le operazioni c’era il vice Baronio. «Dalla tribuna si vede meglio ma si soffre di più – sorride Pirlo – non riesci a farti sentire come vorresti, le tue parole arrivano dopo. Ma se poi le partite vanno così, quasi quasi mi faccio squalificare ancora». Una grande prestazione per Vieira e Kasami a centrocampo, decisivo ancora una volta Stankovic dopo la bella prova col Cosenza. E il Palermo? Le occasioni fallite nel finale da Soleri e Mancuso avrebbero potuto cambiare la storia di una partita in cui i rosanero hanno sbagliato l’approccio. «C’è grande dispiacere per questa sconfitta, abbiamo avuto alcune situazioni non sfruttate per pareggiare – dice Corini – ma non neghiamo che la Samp ha giocato meglio di noi nei primi 25’. Il rigore ha spostato l’inerzia della gara. Le ultime tre partite sono andate male, sono i momenti del campionato. Siamo convinti di poterne uscire».