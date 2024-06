Tuttosport: “La pirateria del calcio ha i mesi contati”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla lotta alla pirateria nel calcio.

Entro la fine dell’anno, sarà pronta una nuova piattaforma rafforzata per combattere la pirateria nel calcio, come annunciato dal commissario dell’AGCOM Massimiliano Capitanio durante il Festival della Serie A a Parma. Questo aggiornamento tecnologico è essenziale per contrastare la trasmissione illegale degli eventi sportivi, fenomeno che ha subito un’escalation negli ultimi anni.

Misure Anti-Pirateria

Stati dei Siti Pirata:

Dal 2015 a febbraio 2023, sono stati individuati 9.000 siti pirata. Di questi, 18.000 sono stati smantellati negli anni successivi. L’attività pirata si è intensificata esponenzialmente, rendendo necessario un rafforzamento tecnologico. Rafforzamento Tecnologico: Una nuova staffetta 4×400 per la sicurezza dei contenuti. La Lega Serie A ha dato un’accelerazione decisiva alla rappresentanza della pirateria.

Collaborazione Internazionale:

La lotta alla pirateria richiede una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

Necessità di un cambio di mentalità e di una maggiore cooperazione tra organizzazioni.

Problemi Legali e Economici

Criminalità Organizzata:

Molte delle attività di pirateria sono legate alla criminalità organizzata.

Recentemente, sono stati diffusi su Telegram 360 milioni di username e password per accedere ai siti pirata.

Punizioni e Sentenze:

Il Tribunale di Barcellona ha obbligato le piattaforme pirata a consegnare i dati dei propri utenti.

In Italia, l’attività criminale legata alla pirateria causa perdite di 1,7 miliardi di euro all’anno.

Dichiarazioni Ufficiali

Luigi De Siervo (AD della Lega Serie A):

“Siamo a buon punto” nella lotta contro la pirateria.

Le piattaforme legali devono assumersi la responsabilità per combattere questo fenomeno.

Gianluca Rocchi (Designatore degli Arbitri):

Ha annunciato cambiamenti nella gestione degli arbitri. Previste nuove interpretazioni sull’uso del VAR per migliorare il regolamento. La battaglia contro la pirateria nel calcio è in corso e richiede sforzi concertati a livello tecnologico, legale e organizzativo. Con l’introduzione della nuova piattaforma entro la fine dell’anno, ci si aspetta una significativa riduzione del fenomeno, proteggendo così i diritti delle emittenti e degli spettatori.