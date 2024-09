Tuttosport: “Il ruggito e la rinascita del Palermo. Tris alla Juve Stabia: non più prima”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla vittoria del Palermo in casa della Juve Stabia.

Il Palermo rovina il ritorno della Juve Stabia al “Menti”, infliggendo ai campani la prima sconfitta in campionato. La Juve Stabia, fino a ieri vantava la miglior difesa della Serie B con un solo gol subito, ma ha incassato tre reti: due nel primo tempo, segnati da Segre al 18’, con una splendida conclusione al volo, e da Henry al 43’, in un momento favorevole per la Juve Stabia, che poco prima aveva colpito una traversa con Rocchetti e sfiorato il pareggio con un diagonale di Adorante.

«Sono contento per l’approccio e per il risultato, ma potevamo concedere meno e creare di più. La vittoria è comunque la medicina migliore per lavorare con maggiore serenità», ha dichiarato Alessio Dionisi nel post-gara.

Il Palermo ha sbloccato subito la partita: cross di Pierozzi per Di Francesco, che lascia a Segre, il cui tiro al volo batte Thiam. La reazione dei campani non si è fatta attendere, ma Desplanches si è mostrato attento su Mosti e Floriani. Al 43’, il Palermo ha raddoppiato: un perfetto cross di Di Francesco sul secondo palo ha trovato Henry, che ha insaccato di testa.

Nel secondo tempo, la Juve Stabia ha effettuato cambi significativi, con l’uscita di Rocchetti e l’ingresso di Candellone, schierando una formazione più offensiva. Nonostante ciò, Desplanches ha negato il gol a Ruggero con una splendida parata all’incrocio. Dionisi ha risposto inserendo Di Mariano e Le Douaron al posto di Insigne e Di Francesco, ormai in calo.

Al 16’, una dormita difensiva del Palermo ha permesso alla Juve Stabia di riaprire i giochi con Adorante, che ha segnato su uno schema da calcio d’angolo. I campani hanno cercato con insistenza il 2-2, che sarebbe stato meritato, ma il Palermo ha saputo resistere e infine ha chiuso il match con un rigore trasformato da Brunori, subentrato a Henry, dopo essere stato atterrato in area da Piscopo.

«Abbiamo preso tre gol dal niente, pur giocando molto bene. Sono dispiaciuto per i ragazzi, senza quel rigore avremmo giocato gli ultimi minuti all’arrembaggio», ha commentato Guido Pagliuca, tecnico della Juve Stabia.