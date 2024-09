Tuttosport: “Juve Stabia-Palermo 1-3. Le pagelle”

L’edizione odierna di Tuttosport ha stilato le pagelle del match vinto dal Palermo contro la Juve Stabia.

Juve Stabia (4-3-2-1)

Thiam 6

Baldi 5.5, Ruggero 5, Bellich 5.5, Rocchetti 5 (1′ st Candellone 5.5)

Leone 6 (42′ st Di Marco n.g.), Buglio 6, Floriani 6.5

Mosti 5.5 (41′ st Piovanello n.g.), Piscopo 5

Adorante 6.5 (41′ st Artistico n.g.)

In panchina: Matosevic, Maistro, Fortini, Gerbo, Varnier, Zuccon, Pierobon

Allenatore: Pagliuca 6

Palermo (4-3-3)

Desplanches 7

Pierozzi 6 (27′ st Lund 6), Ceccaroni 5.5, Nikolaou 6, Diakité 6

Blin 6 (28′ pt Ranocchia 6), Gomes 6.5, Segre 7

Insigne 6 (13′ st Le Douaron 6), Henry 7 (27′ st Brunori 7), Di Francesco 6 (12′ st Di Mariano 6)

In panchina: Sirigu, Buttaro, Peda, Saric, Vasic, Nedelcearu

Allenatore: Dionisi 7

Arbitro: Sozza di Seregno 6.5

Note:

Circa 7.000 spettatori

Ammoniti: Pierozzi, Floriani per gioco scorretto; Leone, Insigne per comportamento non regolamentare

Calci d’angolo: 6-2 per la Juve Stabia

Recupero: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo