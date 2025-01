Tuttosport: “Il Palermo va all’assalto di Borrelli”

Il Palermo ha messo nel mirino Gennaro Borrelli, 24 anni, centravanti attualmente al Brescia. Come riportato da Tuttosport, il giocatore non sta vivendo una stagione particolarmente brillante: in 18 presenze in Serie B ha realizzato 2 gol e 1 assist. Nonostante ciò, il club rosanero crede nel suo potenziale, considerando che Borrelli ha tutte le caratteristiche per essere un attaccante di livello.

Il Brescia, dal canto suo, ha deciso di metterlo sul mercato, con il presidente Massimo Cellino speranzoso di rientrare dall’investimento effettuato la scorsa estate quando lo aveva riscattato dal Frosinone. Per il Palermo, potrebbe trattarsi di un’occasione interessante per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto se il giocatore riuscisse a ritrovare continuità e incisività sotto porta.

Movimenti nelle altre squadre

Intanto, sul fronte mercato, si segnalano diversi movimenti anche nelle altre squadre di Serie B e C. Il Pisa è vicino a chiudere per Markus Solbakken, centrocampista norvegese classe 1999 e figlio del ct Stale Solbakken. Il giocatore arriva dallo Sparta Praga, dove ha collezionato 21 presenze, di cui 7 in Champions League. Sempre il Pisa sarebbe in pole per il terzino destro Antonio Candela, 24 anni, in uscita dal Venezia.

Il Catanzaro, invece, ha definito l’arrivo di Giacomo Quagliata dalla Cremonese. Il terzino sinistro, 24 anni, arriverà in prestito con diritto di riscatto. In porta, il club calabrese ha ufficializzato Ludovico Gelmi, 23 anni, prelevato dall’Atalanta U23 per ricoprire il ruolo di vice Pigliacelli.

Juve Stabia e altri movimenti

La Juve Stabia si muove in maniera decisa sul mercato, avendo già ufficializzato Danilo Quaranta, 27 anni, difensore proveniente dall’Ascoli. Il giocatore si è legato alle Vespe con un contratto fino al 2026. Inoltre, potrebbe arrivare Zan Jevsenak, mediano sloveno classe 2002, attualmente al Pisa, dove ha trovato poco spazio.

Sul fronte cessioni, il Cosenza è interessato al difensore del Palermo Ionut Nedelcearu, 28 anni, che finora ha collezionato 9 presenze in questa stagione. Anche il Bari è attivo, cercando rinforzi sia in difesa che in attacco: tra i nomi caldi ci sono Nicholas Bonfanti del Pisa e Manuel De Luca della Cremonese.