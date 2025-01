Tuttosport: “Il Palermo torna su Wieteska? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, diversi club di Serie B stanno sondando il mercato per rafforzare le proprie rose, con particolare interesse verso alcuni giocatori considerati esuberi dal Cagliari.

Gli esuberi del Cagliari sotto i riflettori

Tra i nomi più richiesti spicca Gianluca Lapadula, attaccante italo-peruviano che compirà 35 anni il prossimo 7 febbraio. Su di lui si registrano i primi sondaggi da parte di Brescia e Spezia, ma l’operazione si presenta complessa a causa dell’alto ingaggio del giocatore. Possibili sviluppi potrebbero arrivare solo nelle ultime battute del mercato.

Il Brescia, tuttavia, si tutela guardando anche a Manuel De Luca, 26 anni, in difficoltà alla Cremonese, dove ha raccolto 18 presenze e un solo gol. Altri nomi ambiti in B sono Paulo Azzi, terzino sinistro italo-brasiliano su cui il Catanzaro sembra in pole position, e Kingstone Mutandwa, 22enne punta zambiana che potrebbe essere ceduto in prestito al Brescia o alla Cremonese.

Il Palermo, invece, potrebbe tornare a interessarsi a Mateusz Wieteska, difensore polacco di 27 anni.

Movimenti in casa Salernitana e Bari

La Salernitana, attiva sia in entrata che in uscita, è vicina al centrocampista Dario Saric, 27 anni, ma sta valutando anche Fabrizio Caligara, 24 anni, attualmente ai margini nel Sassuolo. Per la difesa, invece, i campani seguono Michael Venturi, 25 anni, elemento chiave del Cosenza con 14 presenze, 1 gol e 1 assist in stagione.

Il Bari, colpito dall’infortunio di Andrija Novakovich che lo terrà fuori per almeno un mese, accelera per due trattative: Gaston Pereiro, fantasista uruguaiano 29enne in forza al Genoa, e Luca Vido, attaccante 27enne della Reggiana che potrebbe lasciare il club emiliano.