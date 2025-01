Pisa-Carrarese, Calabro: «Li abbiamo messi in difficoltà, non tutti possono dire di averlo fatto»

Dopo un incontro combattuto contro il Pisa, il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, si è presentato ai giornalisti per discutere gli esiti del match. Nonostante la sconfitta, l’allenatore ha elogiato il suo team per il grande impegno mostrato.

Ecco le sue parole:

«Errore? Capita, fa parte della vita. Il rammarico è per i ragazzi perché hanno dato il massimo, nonostante le tante difficoltà. Oggi portiamo via tanto orgoglio, non tutti possono dire di aver messo in difficoltà il Pisa. All’intervallo abbiamo apportato qualche piccolo accorgimento che ci ha poi consentito di fare bene nel secondo tempo. I nostri avversari sono stati bravi a non concederci spazi, aggredendoci alti. Nella ripresa siamo riusciti a guadagnare metri e a essere più incisivi nella metà campo avversaria».