Gds: “Stadio Renzo Barbera: le infiltrazioni mettono a rischio i rapporti tra il Comune e il Palermo”

I problemi alla copertura della tribuna dello stadio Renzo Barbera hanno sollevato tensioni tra il Comune di Palermo e il club rosanero. Come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, le recenti piogge hanno aggravato una situazione già critica, creando disagi sia per il pubblico che per i giornalisti presenti durante la gara contro il Modena.

Un problema ricorrente

Domenica scorsa, le infiltrazioni d’acqua hanno reso inagibili 40 postazioni della tribuna stampa, costringendo il club a riorganizzare l’area nonostante i tentativi di manutenzione. Il problema non si è limitato a questo: uno degli otto Skybox, installati dal Palermo la scorsa estate, ha subito danni significativi.

La risposta del Comune

In seguito ai disagi, il Comune si è mosso per affrontare la questione. L’assessorato al Patrimonio, guidato da Brigida Alaimo, ha presentato un preventivo di spesa di 195 mila euro per risolvere definitivamente il problema di impermeabilizzazione della copertura. Tuttavia, come confermato dall’assessore Alessandro Anello, gli interventi richiederanno almeno due mesi e non potranno essere effettuati durante il campionato.

La disponibilità del Palermo

Il club rosanero ha espresso la disponibilità a farsi carico dei lavori, con la condizione di ricevere un rimborso per le somme anticipate e un risarcimento per i danni subiti. Questo gesto potrebbe rappresentare un passo avanti per preservare i rapporti con il Comune, fondamentali in vista della stipula della nuova convenzione per l’uso pluriennale dello stadio.

I prossimi passi

La questione sarà al centro della riunione con l’assessore Alaimo prevista per domani mattina. Rimane da vedere se l’accordo tra le parti permetterà di risolvere la vicenda senza ulteriori ritardi e tensioni.

Nel frattempo, il Palermo continua a gestire una situazione logistica complicata, sperando che questa sia l’ultima “goccia” di una serie di problemi che hanno caratterizzato la stagione.