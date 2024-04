Tuttosport: “Il Palermo non passa”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che contro il Parma non va oltre lo 0-0.

Il tanto atteso scontro tra il primo e il secondo attacco del campionato, Palermo e Parma, si è concluso senza reti nell’anticipo di giornata. È stato un pareggio giusto che ha rispecchiato una partita equilibrata, in cui nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il sopravvento sull’altra. Nonostante il risultato, il Parma fa un altro passo verso la promozione in Serie A, mentre il Palermo non riesce a consolidare la sua posizione nei playoff. Mignani, il nuovo allenatore del Palermo, sembra soffrire di “pareggite”, avendo già collezionato tre pareggi da quando è arrivato in rosanero. La sfida per entrambe le squadre è ora mantenere la concentrazione e continuare a lottare per i propri obiettivi di stagione.

Il Parma dà l’impressione di volere prendere in mano il gioco, anche se è il Palermo ad arrivare più vicino all’area avversaria, grazie al movimento di Di Francesco che dalla mediana si sposta a sinistra. Prima Lund mette in mezzo un cross teso deviato da Chichizola, poi è Brunori a trovare Di Mariano in area, ma la sua sforbiciata fi nisce alla stelle. Alla mezzora brutto scontro fra Estevez e Di Mariano, ad avere la peggio è il giocatore del Palermo che esce in barella e in lacrime (si teme un brutto infortunio al ginocchio), al suo posto Buttaro. Pochi minuti dopo la prima vera palla-gol: Di Francesco allunga per Lund, lo statunitense crossa, Mancuso colpisce (male) tutto solo ma Chichizola devia in angolo. Il pericolo scuote il Parma che in 2’ costruisce quanto non ha fatto in precedenza. Di Chiara calcia di sinistro, la palla impatta su Diakité e poi sembra finire all’angolino, Pigliacelli è superbo.

Sull’azione successiva il portiere dice no ad una conclusione ravvicinata di Delprato. Prima dell’intervallo, un colpo di testa di Lund rischia di beffare Pigliacelli, la palla sbatte sulla parte alta della traversa. Pecchia decide di diventare più offensivo e comincia la ripresa con Charpentier per Cyprien. Mossa che sembra pagare, il Parma assedia la trequarti del Palermo e crea due buone occasioni con Estevez e Mihaila (conclusioni entrambe fuori).

Il Palermo risponde col solito Di Francesco che trova Henderson in area, torre per Brunori che al momento di concludere si accortoccia. Servirebbe una giocata, come quella di Man che pesca Charpentier in area ma l’attaccante calcia fuori da buona posizione. Dopo la parata in stile volley di Pigliacelli su Man, è ancora più clamorosa la chance che spreca il Palermo al 32’, Di Francesco pesca Buttaro a tre metri dalla porta ma l’esterno cicca. Nel pre-partita un centinaio di tifosi palermitani ha lanciato bottiglie contro la polizia che si è schierata anche a pochi metri dal prefiltraggio per evitare un eventuale contatto con i tifosi del Parma. Momento di tensione, con anche un’auto in fiamme.