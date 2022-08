L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara di questa sera tra Palermo e Ascoli.

QUI PALERMO – I nuovi sono tanti, ma Corini non cambia e va avanti nel segno della continuità. Sarà un Palermo fotocopia all’ultimo quello che stasera affronterà l’Ascoli al Barbera, con un solo cambio obbligato (Lancini al posto dello squalificato Marconi) rispetto alla squadra che ha pareggiato con il Bari. Si pensava che ci fosse spazio almeno per Stulac e Bettella dall’inizio, invece Corini non se la sente di gettare nella mischia gente che è arrivata da poco e che ancora non conosce i meccanismi di gioco rosanero. Motivo che spingerà il “Genio” a puntare ancora sul 4-2-3-1. «L’idea è di dare continuità in modo che gli ultimi arrivati abbiano il tempo di ambientarsi – spiega Corini -. Avessi preso la squadra in ritiro, sarebbe stato diverso ma fin qui è stata una rincorsa, anche sul mercato. La società ha lavorato benissimo, io devo consolidare l’atteggiamento dei giocatori che ci hanno permesso di ottenere 4 punti nelle prime due partite». Gara insidiosa quella con l’Ascoli, l’obiettivo è allungare la striscia positiva al Barbera a 32 match (23 vittorie e 8 pareggi, ultima sconfitta a marzo 2021) e per farlo Corini punta sui tifosi che saranno più di ventimila. «Il Barbera per noi è importante ed è importante che la gente ci sostenga fino alla fine. Insieme siamo più forti»

QUI ASCOLI – Tutti a disposizione del tecnico dell’Ascoli per il match contro il Palermo, sarà confermato l’undici sceso in campo contro la Spal o ci saranno cambiamenti? «I componenti di questa rosa giocheranno tutti – ha spiegato Cristian Bucchi – faccio fatica a dire chi è titolare e chi l’alternativa, penso che Ciciretti e Falzerano siano titolari al 100%, così come Dionisi e Gondo. A centrocampo abbiamo calciatori con caratteristiche diverse ma tutti bravi, stessa cosa in difesa. La concorrenza stimola il miglioramento, sappiamo di poter contare su un organico di grande valore, questo dev’essere un punto di forza e non un limite per i nostri calciatori». Con il gruppo è partito anche l’ultimo arrivato, il 23enne attaccante portoghese Pedro Mendes che ha già svolto le visite mediche e completato lo scambio di documenti con lo Sporting Lisbona per l’annuncio ufficiale del trasferimento in maglia bianconera. «Sarà sicuramente una bellissima serata – ha concluso il tecnico dei bianconeri -, si affronteranno due squadre forti in uno stadio bellissimo e con un gran pubblico: c’è davvero tanta storia in questa partita. Tosti noi, tosti loro, giocheremo a viso aperto, non ci saranno speculazioni. Credo che sarà uno spettacolo, giocheremo con la voglia di portare a casa punti importanti». Saranno circa duecento i tifosi ascolani al seguito della squadra.