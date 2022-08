L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il vento del mercato soffia forte sulla terza giornata di campionato. Continuano a muoversi attaccanti di prima fascia, a partire da un ex capocannoniere della B come Nwanko Simy, che ha trovato l’accordo col Benevento: il nigeriano, dopo i 6 mesi anonimi di Parma, arriva in prestito dalla Salernitana (che contribuisce all’ingaggio) con riscatto obbligato in caso di promozione. Nel discorso tra i due club può finirci anche il difensore Veseli, nazionale albanese, che sull’agenda del d.s. Pasquale Foggia potrebbe superare Caldirola (visto che il Monza, al momento, non libera). Ma non è finita: Fabio Caserta è pronto ad accogliere anche Ciano, nello scambio che manda Roberto Insigne al Frosinone. Proprio il fratello d’arte non è l’unico rinforzo per la squadra di Fabio Grosso: ufficiale il prestito dalla Cremonese di Ravanelli, difensore fresco di promozione.

Il 9 per Pecchia Ma torniamo agli attaccanti, che si prendono la scena: visite mediche a Parma per Charpentier, nell’ultima stagione a Frosinone ma di proprietà del Genoa. Il francese arriva a titolo definitivo con un triennale più opzione, cambiando orizzonte rispetto a un paio di settimane fa quando sembrava promesso sposo del Venezia nell’ambito dell’affare Aramu. Per Pecchia in quel ruolo è la desiderata soluzione di affidabilità garantita, dovendo fare i conti con lo stato di forma di Inglese e la gioventù di Benedyczak.

Como show La giornata di ieri è stata anche quella dell’arrivo a Como di Cutrone, che ha fatto le visite e firmerà un triennale per legarsi al club della sua città. Definito anche l’innesto del jolly Faragò dal Cagliari (ha concluso lo scorso campionato al Lecce), al d.s. Carlo Ludi manca una tessera per completare un puzzle più che mai affascinante: il portiere. Nel segno delle grandi ambizioni esplicitate con gli altri acquisti, il Como ha avviato la trattativa con l’Atalanta per Marco Carnesecchi (che si lascia preferire a opzioni estere già sondate, tra cui Karius). Trattativa non semplice: il n.1 dell’Under 21, reduce dal trionfo con la Cremonese, sta recuperando dall’infortunio alla spalla (è stato operato a giugno) che gli ha precluso in questo mercato altre opportunità in A. Il Como sarebbe pronto a investire su di lui, aspettandone la piena ripresa con i pali affidati a Ghidotti, che di Carnesecchi è coetaneo ed è stato compagno di nazionali giovanili.

C’è Falco? Il Cagliari sta pensando di riportare in Italia Filippo Falco, 30enne esterno della Stella Rossa. Un grande e atteso ritorno è quello di Benali al Brescia: il libico, che ha chiuso l’ultimo campionato al Pisa, lascia il Crotone e veste di nuovo la maglia già indossata tra il 2012 e il 2015. Clotet accoglie anche il laterale destro svedese Jallow (Goteborg), lo svincolato Pace (Campobasso) e confida nella resistenza del club di fronte alla corte del Pisa – che non si è arreso – per Moreo. Il d.s. nerazzurro Claudio Chiellini lavora per l’uscita di Cohen (può tornare in Israele), mentre Sibilli piace al Modena. Occhio anche al Cosenza, che si regala la qualità in regia di Calò: il play nella passata stagione al Benevento arriva in prestito dal Genoa.