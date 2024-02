Tuttosport: “I club di serie B si ribellano, contrari alle 4 retrocessioni e alle seconde squadre”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’Assemblea in Lega B alla quale ha preso parte anche Gravina.

All’Assemblea delle 20 società di B, tenutasi in videoconferenza, ha partecipato anche Gabriele Gravina, presidente della Figc. Il numero uno del calcio italiano, nel suo intervento ha parlato soprattutto di stabilità economica dei club e di nuove regole per garantire criteri più stringenti per l’accesso alle competizioni.

Gravina ha ringraziato la Lega e i club, «per la disponibilità nel dare un contributo al percorso progettuale delle riforme, in particolare quelle sulla sostenibilità economico-finanziaria». Balata, presidente della Lega B, ha aggiornato i club sugli incontri avuti a Bruxelles coi vertici Ue ottenendo il riconoscimento dell’impegno della Lega B per la tutela e la valorizzazione del calcio nazionale, rimarcando la volontà di adottare iniziative affinché le istituzioni preposte possano impedire una polarizzazione delle risorse a favore delle competizioni internazionali, vanificando gli obiettivi di sostenibilità, equa competizione e merito sportivo.

Balata ha parlato anche del documento inviato alla Figc e alle componenti federali con il quale la Lega B ha avanzato misure per garantire una maggiore stabilità economica, introducendo nuovi e più stringenti criteri per l’accesso alle competizioni, proponendo l’introduzione di una tax credit per chi investe su infrastrutture e giovani, due asset in grado di determinare sviluppo economico. Per l’ennesima volta l’Assemblea ha ribadito la sua contrarietà alle seconde squadre in B, finora limitate alla C (quelle di Atalanta e Juventus): minerebbero la competitività del torneo, violandone l’identità di valorizzazione dei territori e dei giovani talenti. Contrarietà anche per le attuali quattro retrocessioni in Serie C.