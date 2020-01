L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Il quinto rinforzo della rivoluzione genoana di Gennaio è Andrea Masiello. Il difensore di Viareggio ieri ha sostenuto le visite mediche al laboratorio Synlab e in serata ha firmato il contratto che lo legherà al Genoa sino al 2022. Un giocatore d’esperienza che conosce peraltro già l’ambiente avendo vestito la maglia del Grifone nella stagione 2007/2008. Un uomo in più da buttare nella mischia sin dalla prossima gara se servisse che, ironia della sorte , sarà proprio contro quella che è appena diventata la sua ex squadra: l’Atalanta. Toccherà a Nicola decidere se schierarlo dal primo minuto o inizialmente lasciarlo in panchina. Di certo porta esperienza e capacità importanti per una difesa che dopo otto gare sabato a Firenze non ha subito reti, sfiorando invece la vittoria in trasferta. Un Genoa in crescita nel quale si inizia a vedere la mano di Nicola e l’importanza degli innesti. Masiello si va così ad aggiungere a Perin, Behrami, Eriksson e Destro per una rosa cresciuta in qualità ed esperienza, quello che forse mancava ad una squadra che nel frattempo continua a faticare terribilmente al momento di segnare. Ma contro la Fiorentina solo il primo errore dal dischetto di Criscito, che fino ad allora aveva sempre segnato, ha negato la gioia del gol ai rossoblù che nel finale hanno recriminato anche per un’occasione capitata a Pinamonti. Proprio l’ex Frosinone, sempre più vicino a lasciare il Grifone, è finito nel mirino del Napoli che sta studiando un possibile approccio anche se la posizione attua le del giocatore, in prestito con diritto di riscattato che scatterà però solo a febbraio a determinate condizioni, frena ogni trattativa. Napoli che ha però tra le sue fila un elemento come Younes da tempo nel mirino del Grifone (ma piace anche alla Samp) in alternativa a Iago Falque. Una partita che rimane aperta ed equilibrata per completare il reparto offensivo che nel frattempo si gode la crescita gara dopo gara di Favilli. Intanto la dirigenza continua a monitorare il mercato a 360° come si evince dall’interessamento per il centrocampista francese Eddy Gnahoré, già in Italia con Napoli, Carpi, Palermo e Crotone dove è stato allenato proprio da Nicola. Sul fronte uscite infine è ormai ad un passo dall’addio il portiere Ionut Radu per il quale è fortissimo l’interesse del Parma”.