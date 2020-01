Il calciomercato di Serie B sta giungendo alla conclusione, tante le operazione che devono ancora essere definite. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione sul calciomercato del campionato cadetto. Un debutto coi fiocchi quello di Nicola Legrottaglie, 43 anni, ex difensore, fra le altre, di Juventus, Milan e Catania. Promosso dalla Primavera del Pescara sulla panchina della prima squadra al posto di Luciano Zauri, si parlava di lui come una sorta di traghettatore, in attesa dell’arrivo di un allenatore navigato. Ma sabato la prima di Legrottaglie è stata un trionfo: vittoria netta e indiscutibile (0-2) in casa della rivelazione Pordenone, secondo in classifica, che alla Dacia Arena di Udine non aveva mai perso. Squadra ridisegnata e rivitalizzata con le reti del giovane Gabriele Zappa, 20 anni, che prima era ai margini, oltre al solito Galano. A questo punto è difficile considerare Legrottaglie una soluzione temporanea, l’ex difensore dopo il debutto trionfale è stato diplomatico: «Qualora il presidente mi chiedesse di restare lo farò molto volentieri». E se il Pescara avesse “inventato” l’ennesimo allenatore della sua storia? Intanto le voci dei possibili sostituti si sono dissipate come neve al sole… Come ampiamente annunciato, ora è ufficiale: l’Empoli ha esonerato Roberto Muzzi, reo di aver portato la squadra toscana dalla zona playoff a quella playout. Il presidente Corsi ha incontrato Pasquale Marino che nella passata stagione aveva portato lo Spezia ai playoff. Nella serata di ieri l’ufficialità, è il terzo tecnico stagionale (il primo era Cristian Bucchi) che proverà a raddrizzare la stagione con una squadra totalmente rifondata al mercato di riparazione (otto arrivi) per cercare almeno di agganciare i playoff. Intanto a Cosenza torna a vacillare la panchina di Piero Braglia: i calabresi, reduci da tre sconfitte consecutive, oggi sarebbero retrocessi. Una riflessione è d’obbligo, anche se Braglia è molto amato a Cosenza per averlo riportato in B. Deciderà patron Guarascio, nell’attesa, per l’eventuale sostituzione, girano i nomi di Bepi Pillon e Pierpaolo Bisoli. L’Ascoli per il centrocampo guarda in Serie A e chiede al Genoa il polacco Filip Jagiello, 22 anni, che in rossoblù fatica a trovare spazio (5 gare per 177’). L’Entella s’inserisce per Federico Melchiorri, 33 anni, attaccante del Perugia da tempo nel mirino del Pescara. Vicenda intricata: il Perugia chiede mezzo milione per il cartellino, l’offerta del club ligure è superiore a quella degli abruzzesi, anche se al giocatore non dispiacerebbe tornare a Pescara. Terzo incomodo è il Vicenza in C che fa più di un pensierino a Melchiorri. Il possibile arrivo a Empoli dalla Fiorentina del centrocampista polacco Szymon Zurkowski, 21 anni, può liberare dal club toscano il pariruolo Davide Frattesi, 20 anni, titolare dell’Under 21 e da tempo nel mirino del Perugia. Il Pisa, per sostituire il difensore Aya, passato alla Salernitana, bussa alla Cremonese per Antonio Caracciolo, 29 anni, 15 presenze in stagione coi grigiorossi. Domani a Livorno dovrebbe sbarcare il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, 27 anni, in uscita dal Catania in C, nella passata stagione col Brescia in B promosso in A. Annuncio vicino anche per il ritorno del terzino Raffaele Pucino, 28 anni, al Pescara (prenderà il posto di Matteo Ciofani destinato al Bari in C) mentre oggi a Trapani dovrebbe sbarcare dal Lecce il difensore Davide Riccardi, 23 anni. Spezia, dal Verona stanno per arrivare il terzino sinistro Luigi Vitale, 32 anni, e l’attaccante esterno Antonio Di Gaudio, 30 anni. Cremonese e Livorno si sfidano per il terzino destro Stefano Crescenzi, 28 anni, sempre in uscita dall’Hellas.