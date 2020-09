L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Il Catanzaro mette nel mirino Bertoncini, Izzillo e Verna. Il Catania va all’assalto di Sarao, ma su di lui c’è anche il Potenza. I lucani hanno pronto un triennale per Gianmario Comi, attaccante della Pro Vercelli che nelle ultime sessioni di mercato è stato accostato anche al Palermo