Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Aumento di contagiati da covid? Ci sarà anche stata una mancanza di consapevolezza, ma questa è stata forse indotta da alcuni interventi decisamente permissivi. Non stiamo a demonizzare i ragazzi o le persone che, non potendone più, hanno pensato di muoversi in assoluta libertà. E purtroppo non siamo che all’inizio, ahimè».