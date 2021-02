Clamoroso, Sarri potrebbe ripartire da Napoli.

L’edizione odierna di “Tuttosport” evidenzia come Aurelio De Laurentiis sarebbe convinto di affidare la nuova rivoluzione al tecnico, già protagonista in azzurro dal 2015 al 2018.





L’allenatore è legato alla Juventus fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2,5 milioni di euro.