Fabio Lupo, ex DS del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, soffermandosi sui rosa:

«Caos societario per il Palermo? Mi dispiace. È un’altra realtà alla quale sono molto legato da un punto di vista umano. Pensavo che non incontrasse queste difficoltà a livello tecnico sia per l’organico che per l’allenatore. Palermo meriterebbe ben altri palcoscenici, così come Bari o Catania o Avellino».





«Io a Bari? Non lo so. È uscito il mio nome e fa piacere perché legato ad un club come il Bari. Provo grande affetto per la città, ci ho giocato, mi sono laureato e ci ho insegnato. Al di là di questo però non c’è stato nulla. Se così fosse ne sarei felice».