Tuttosport: “Cesena, c’è Sottil per la panchina. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Sudtirol è intenzionato ad andare avanti con Federico Valente in panchina. Promosso dalla Primavera altoatesina, quando quasi a metà della scorsa stagione era finito il ciclo di Pierpaolo Bisoli, ha saputo raddrizzare la baracca che nelle ultime uscite con il tecnico di Porretta Terme traballava non poco. Con la guida del 48enne Valente, il Sudtirol ha trovato un buon passo, s’è salvato senza patemi, chiudendo al 12° posto, dunque merita la riconferma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni quando il tecnico “fatto in casa” s’incontrerà con la società che nel frattempo rinnoverà per due anni il contratto al ds Bravo, in precedenza corteggiato dal Bari ma resta pur sempre l’architetto del miracolo Sudtirol – vi lavora dal 2018 – e il 3 giugno dovrebbe sottoscrivere l’intesa fi no al 2026.

Spezia: riparte l’assalto al Cittadella per il centravanti Filippo Pittarello, 27 anni, già tentato a gennaio, nell’ultima stagione, 35 gare in B con 6 gol e 3 assist. A Cesena si va verso il cambio della guida tecnica: via Toscano, che ha riportato il Cavalluccio in B, si vorrebbe Leonardo Semplci ma nelle ultime ore avrebbe riaperto Andrea Sottil che subito aveva detto no ma che, chiusa l’esperienza con l’Udinese, pare proprio destinato a ripartire dalla B. Sassuolo: l’ad Carnevali, durante la presentazione del nuovo ds, Francesco Palmieri, promosso dopo 9 anni di gran lavoro nel settore giovanile, ha confermato che per la panchina il club è interessato a Grosso ma l’intesa con l’eroe del Mondiale 2006 non ci sarebbe ancora.

Brescia, l’attaccante Gennaro Borrelli diventa un caso: è in prestito dal Frosinone, in stagione stava per rivelarsi come uno degli attaccanti più interessanti da tener d’occhio quando s’è infortunato. Borrelli non s’è presentato a una prevista visita di controllo, facendo irritare il Brescia che comunque ha il diritto di riscatto su di lui. Le rondinelle, a proposito di riscatti, hanno in tasca l’esterno destro Lorenzo Dickmann, diventerà del Brescia versando 150mila euro alla Spal, che affarone. Fra un mesetto, l’Ascoli, retrocesso in C, potrebbe cambiare padrone: via Pulcinelli, a contendersi il Picchio ci sarebbero un fondo d’investimento statunitense e un gruppo imprenditoriale del centro Italia, avviata la due diligence dei conti del club. Nel neo promosso Mantova il centrocampista Cristiano Bani rinnova fi no al 2026. La Feralpisalò, retrocessa in C dopo la sua prima stagione in B della sua storia, si separa cordialmente dal tecnico Marco Zaffaroni.