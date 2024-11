Tuttosport: “Cambia il regolamento. Fallimento, ora si riparte in Eccellenza per i club italiani”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul cambio del regolamento per i fallimenti in Italia.

Le squadre che non riusciranno a iscriversi alla Serie C non potranno più ripartire dalla Serie D, ma dovranno ricominciare dall’Eccellenza. È quanto stabilito dal nuovo articolo 52 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), recentemente modificato su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti (LND). La regola prevede che, in caso di mancata ammissione ai campionati di Serie A, B o C, una società potrà essere ammessa a un campionato dilettantistico di almeno due categorie inferiori rispetto a quello di provenienza.

Per le squadre di Serie A e B non cambia nulla: continueranno a poter ripartire dalla Serie D. Tuttavia, per le squadre di Serie C, la modifica rappresenta una novità significativa, imponendo di riprendere il percorso dall’Eccellenza in caso di fallimento o mancata iscrizione.