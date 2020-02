L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulla situazione societaria della Sampdoria. Nuove disavventure per il patron blucerchiato Massimo Ferrero, che sarebbe stato truffato in una trattativa per l’acquisto di un lussuoso immobile di Portofino destinato a diventare – secondo le intenzioni del Viperetta – una struttura alberghiera. Si trattava però di un immobile vincolato, impossibile da modificare: da qui il tentativo (vano) di Ferrero di farsi restituire i 200 mila euro di anticipo da un’agenzia immobiliare e la successiva denuncia. Nel contesto delle difficoltà extra calcio di Ferrero, nel frattempo sono stati messi all’asta quattro cinema di Roma (l’Adriano, l’Atlantic, il Roma e l’Ambassade) riconducibili proprio al presidente blucerchiato.