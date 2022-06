L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Genoa all’assalto di Patrick Cutrone, 24 anni, l’attaccante di scuola Milan ma di proprietà del Wolverhampton, nell’ultima stagione in prestito all’Empoli (28 presenze e 3 reti). Genoa che si avvicina a Milan Djuric, 32 anni, il gigantesco centravanti bosniaco che va in scadenza di contratto con la Salernitana. Il rinnovo appare arduo, anche perché Djuric è molto richiesto, pure in A, ma sì è inserito forte il Genoa, a cui segnò nell’ultimo campionato decidendo la vittoria dei campani all’Arechi, chiudendo poi la stagione con 5 gol, nella precedente annata era stato fra i protagonisti della promozione dei campani. Piace anche Massimo Coda, 34 anni, 42 gol in B nelle ultime 2 annate ma difficilmente lascerà il Lecce, vuole misurarsi con la A.

Parma, il neo allenatore Fabio Pecchia chiede il centravanti Francesco Forte, 29 anni, acquistato dal Benevento a gennaio dal Venezia, nel quale nel 2020/21, Forte aveva segnato i gol per la promozione. Nei 5 mesi campani, ha realizzato 7 reti, confermandosi uno dei più affidabili in B, il Benevento potrebbe cederlo, ma non farà sconti. Parma che appare in pole per ottenere dall’Atalanta l’emergente Nicolò Cambiaghi, 21 anni, 37 gare, 7 gol e 5 assist nel 2021/22 al Pordenone. Tuttavia, la sua crescita esponenziale negli ultimi mesi (vedi i gol con l’Under 21, grazie ai quali si è qualificata all’Europeo di categoria) potrebbe indurre la Dea a valutarlo attentamente prima di eventualmente darlo in prestito e comunque piace anche in A. Per la porta, il Parma cerca un nome affidabile da affiancare a Buffon e stringe per l’argentino Leandro Chichizola, 32 anni, riportato in Italia (con successo) un anno da dal Perugia, da cui probabilmente si lascerà. Gli umbri potrebbero andare su un fedelissimo di Castori, lo sloveno Vidi Belec, 32 anni, in uscita dalla Salernitana, Perugia che chiede alla Fiorentina l’esterno Edoardo Pierozzi, 20 anni, 19 gare nell’Alessandria nel 2021/22. Cagliari, il difensore Andrea Carboni rinnova fino al 2027, teoricamente non dovrebbe essere sul mercato ma lo vuole il Verona.

Affarone del Palermo che con 200mila euro da versare al Padova, esercita l’opzione su Edoardo Soleri, 24 anni, e lo fa suo. Si parla di una punta da 12 gol in C (tutti da subentrato). La Ternana ha nel mirino il centrocampista Luca Valzania, 26 anni, destinato a lasciare la Cremonese, in B vanta 18 presenze, 14 gol e 17 assist. Anche il Perugia guarda a Cremona, vorrebbe la punta italo-ivoriana Cedric Gondo, 25 anni (in grigiorosso da gennaio, 1 gol, 2 assist in 15 uscite) e il terzino sinistra Tiago Casasola, 26 anni, che rientra alla Lazio, 20 gare, 1 gol e 1 assist nel 2021/22 fra Frosinone e Cremonese. Il Frosinone lavora a un’ampia intesa col Sassuolo: ben avviati i contatti per il portiere Stefano Turati, 20 anni, nell’ultima stagione 22 presenze alla Reggina e per l’ala sinistra Riccardo Ciervo, 20 anni, 12 gare e 2 assist nell’ultima stagione fra Samp e Sassuolo. Ma il sogno è quello di aggiudicarsi Luca Moro, 21 anni e 21 gol in C nel Catania (prima dell’esclusione dei siciliani), da due mesi a Sassuolo. Però, a parte il fatto che i neroverdi potrebbero non prestarlo e lanciarlo loro, c’è anche la concorrenza di altri club di A, come il Lecce (oltre al Bari in B).