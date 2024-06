Tutto in famiglia: i Friedkin architettano la mossa dell’estate | Scambio secco tra Roma ed Everton

Roma ed Everton lavorano al primo scambio, dopo che i Friedkin avranno preso possesso del club inglese.

Aria di cambiamento in casa Friedkin. Con Ryan a un passo dall’Everton, e Dan invece che si occuperà dei giallorossi, la proprietà della Roma si sdoppia. Di recente infatti la famiglia americana si è interessata all’acquisizione del club inglese, e alla sua gestione, per espandersi nel mondo del calcio e arrivare alla tanto ambita e ricca Premier League.

Per news.co.uk e altri media inglesi, di fatto manca solo l’ufficialità. Poi i Friedkin saranno annunciati alla guida del club di Liverpool, che sarebbe il terzo sotto la famiglia americana, dopo il Cannes che milita invece nella Serie B francese.

A beneficiare di questa doppia proprietà potrebbe essere proprio la Roma, in ottica mercato. Secondo quanto si apprende infatti i giallorossi potrebbero lavorare a uno scambio secco tra i due club, per portare dalla Premier un rinforzo, in cambio di un addio – seppur pesante – oramai inevitabile.

Roma, lo scambio con l’Everton

Sembrava essere destinato a diventare uno dei grandi romani nati a Roma con la maglia giallorossa, magari non ai livelli di Daniele De Rossi e Francesco Totti, ma più vicino a quelli di Florenzi e Pellegrini. Dopo un anno di exploit assoluto e uno di assestamento, e dopo essere stato praticamente l’unico faro di una spentissima Roma di Jose Mourinho, Bove sembra davvero a un passo dall’addio.

Il classe 2002 infatti non è stato centrale nella seconda parte della stagione, con il subentro di DDR hanno trovato molto più spazio Cristante e Paredes, e per lui potrebbe essere già arrivata l’ora di lasciare la capitale. Al suo posto, proprio dall’Everton, la Roma sogna un altro giovane talento: James Garner.

Roma, occhi su James Garner: si lavora allo scambio

Dopo che i Friedkin avranno preso possesso anche dell’Everton, la Roma potrà iniziare a lavorare allo scambio. Nella capitale piace moltissimo James Garner, mediano di rottura ma dai piedi educati, di grande corsa e qualità classe 2001 che quest’anno ha messo in fila 37 presenze condite da due assist e un gol. La sua valutazione rimane alta, di circa 25 milioni di euro.

Ecco perché i giallorossi potrebbero mandare in Inghilterra proprio Bove, che potrebbe essere attratto dall’esperienza in Premier League e che potrebbe contare sul fatto di rimanere all’interno della proprietà Friedkin.