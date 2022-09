Come si legge su “FanPage.it” in Argentina la febbre dei Mondiali sta diventando sempre più alta giorno dopo giorno: molti tifosi sperano che sia la volta buona per rinverdire i fasti dei tempi di Maradona, alzando la coppa a 36 anni dall’ultimo successo in Messico.

La vittoria in Copa America dello scorso anno ha rotto il tabù di Leo Messi con la maglia albiceleste e la squadra di Scaloni è data tra le grandi favorite del torneo in Qatar. Del resto l’ultima sconfitta dell’Argentina risale al 2019: da allora ha infilato una striscia di imbattibilità che è arrivata a 33 partite col 5-0 rifilato all’Estonia nello scorso giugno.

Di pari passo con le aspettative sportive, nel Paese sudamericano è esplosa anche la mania per le figurine Panini ad un livello davvero compulsivo, una corsa che è diventata ancora più folle negli ultimi tempi, visto che l’oggetto del desiderio è diventato introvabile. In Argentina mancano le figurine dell’album dei Mondiali e laddove sono ancora disponibili ci sono code lunghissime, una situazione che fa proliferare il mercato nero, con cifre allucinanti chieste per singoli pezzi o per squadre complete. Ovviamente il pezzo più pregiato e più introvabile, ma anche il più desiderato, è la figurina di Messi, complice il fatto che molto probabilmente sarà l’ultimo Mondiale del 35enne campione del PSG. Per la versione ‘Legend’ della figurina si può arrivare ad una richiesta privata di oltre 500 euro. Quanto sia ambita e quali emozioni possa dare, lo dimostrano i video che circolano su internet che mostrano bambini che piangono appena scoprono che in un pacchetto appena acquistato c’è la figurina di Messi.