Con i suoi 14 centri in campionato Tommaso Biasci è stato il miglior marcatore non solo del Carpi, ma dell’intero girone B di serie C durante questa stagione; per questo motivo l’attaccante pisano ha attirato l’attenzione di diversi club serie B, come riportato da “Tuttomercatoweb.com”, interesse che sembra far definitivamente sfumare la possibilità di vedere il giocatore vestire la maglie del Palermo. Al momento sono tre le squadre a contendersi Biasci, il Pisa e le due neopromosse Vicenza e Reggiana.