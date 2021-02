L’arbitro di Turris – Palermo, gara valida per la 25a giornata del Girone C di Serie C in programma mercoledì 17 febbraio alle 15.00, sarà il signor Paolo Bitonti di Bologna.

Il primo assistente sarà Luca Feraboli di Brescia, il secondo Alessandro Maninettidi Lovere. Infine il quarto uomo designato sarà Giorgio Vergaro di Bari.