Sospiro di sollievo per la Turris. Secondo quanto riportato da “Irpinianews.it”, la società corallina ha incassato la disponibilità del comune di Avellino per l’utilizzo “virtuale” dello stadio “Partenio-Lombardi”. Il semaforo verde definitivo dovrebbe giungere domani. Tuttavia, il club torrese dovrebbe anche ottenere l’omologazione del sintetico dello stadio “Liguori”, non in tempo per la presentazione della documentazione necessaria.