Dato sorprendente per la Turris, squadra che sarà una delle avversarie del Palermo in Lega Pro, il presidente Colantonio ha dato il via alla campagna abbonamenti che si sta rivelando un vero e proprio successo. Infatti secondo quanto riporta “Campania Football” al momento sono circa 450 gli abbonamenti venduti in un clima di totale incertezza, peraltro tra i meno cari tra la società professionistiche. Fino al 30 settembre gli stadi saranno chiusi, ma chissà se da ottobre in poi, i tifosi potranno tornare allo stadio.