Mauro Bollino, ex attaccante della Primavera del Palermo, sta per diventare un nuovo giocatore dell’Acr Messina. Infatti secondo quanto riporta “Messinanelpallone.it” il giocatore sta per raggiungere il ritiro di Polla dove si allena la squadra peloritana. L’attaccante arriva dalla Sicula Leonzio.