«Gaetano è un grande conoscitore della C, ha vinto tanti campionati di terza serie. È un vecchio volpone, mette tanta grinta nel suo mestiere. Fa giocare bene le squadre. Sono sicuro che a Bari con la squadra che stanno allestendo farà un grande campionato. Dispiace per Vivarini, ha fatto un ottimo lavoro lo scorso anno, meritava la riconferma. Le finali playoff a gara secca sono un terno al lotto, soprattutto quando a sfidarsi sono due squadre esperte come Bari e Reggiana». Queste le parole dell’ex attaccante del Bari, Alessandro Sgrigna, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito al campionato di Lega Pro e Gaetano Auteri.

Sgrigna ha continuato dicendo: «Mi piace molto il Trapani, secondo me potrà dare molto fastidio ai galletti. Ma attenzione anche al Palermo, una piazza ambiziosa che vuole tornare subito nel calcio che conta. Penso che comunque il Bari resti in pole position per la promozione in B, se la giocherà fino all’ultimo con queste due squadre».