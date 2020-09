Situazione di emergenza alla Rap di Palermo, già ci sono 10 positivi al Coronavirus e secondo i medici dell’Asp i contagi potrebbero aumentare, arrivando a 100. Ragion per cui la raccolta non è garantita e la Rap ha chiesto l’aiuto dell’esercito. Secondo quanto riporta “Repubblica.it” il presidente della Rap, Giuseppe Nurata, ha mandato una lettera al prefetto, Giuseppe Forlani. Di seguito il contenuto:

“La situazione odierna fra i dipendenti già positivi, l’indisponibilità di altri che verranno sottoposti al test, circa 200 al giorno, nonché le assenze per legge 104 e altre malattie, sta determinando un forte rallentamento nello svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e, potrebbe nei prossimi giorni, quasi certamente, determinare una forte contrazione del servizio, ponendo un grave problema in termini igienico-sanitari in città, in un contesto già critico. A oggi, tali rallentamenti hanno generato una esponenziale scopertura di parecchi itinerari di raccolta dei rifiuti e, pertanto, il mancato svuotamento dei cassonetti che ne è scaturito ha fatto sì che si accumulassero copiosi quantitativi di rifiuti, circa mille tonnellate. Nei prossimi venti giorni la situazione potrebbe aggravarsi, per questo in accordo con il sindaco Leoluca Orlando, chiediamo l’intervento del prefetto per eventuali collaborazioni, straordinarie, da parte dell’esercito, nonché sulla opportunità e urgenza di far ricorso a ogni possibile coinvolgimento di altre strutture pubbliche e aziende private di settore, per evitare e in ogni caso limitare la paventata emergenza igienico-sanitaria per insufficienza di attività operativa della Rap. Tutto ciò appare urgente e indifferibile nelle more che sia nota e limitata e bloccata la diffusione dei contagi”.