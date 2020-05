La Croazia apre i propri confini agli italiani, mentre la Grecia no. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, per andare in Croazia basterà la prenotazione dell’hotel, senza bisogno di patente immunitaria. Per quanto la Grecia, che aprirà i propri confini dal prossimo 15 giugno, sarà pronta ad accogliere i cittadini di 29 paesi, ma non dell’Italia.