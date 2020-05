«Partiremo il 12 settembre. Aspettiamo che Madrid e Barcellona passino alla fase 2. Ci sono oltre 130 persone in Lega che stanno lavorando perché si possa fare tutto in una forma nuova. Siamo preparati. È importante che la sventura della pandemia non generi una sventura economica. C’è molta demagogia: non mi ricordo di tutto ciò che abbiamo dovuto sentire che non abbiamo un cuore e cose del genere.L’industria è molto importante, generiamo l’1,37% del PIL, oltre 185.000 posti di lavoro diretti. Il ritorno del campionato non significa che non avremo perdite milionarie. I nostri club perderanno almeno 700 milioni di euro e dovranno essere recuperati.

Grazie alla RFEF saremo in grado di giocare questi cinque lunedì rimanenti – ha aggiunto – Speriamo che un giorno potremo giocare lunedì e venerdì senza dover negoziare». Queste le parole del presidente della Federcalcio spagnola, Javier Tebas, rilasciate a un convegno organizzato da “Marca” in merito alla partenza della prossima stagione.