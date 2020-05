Nuovo sequestro di mascherine non a norma a Palermo. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia, nei giorni scorsi i Finanzieri del II Nucleo Operativo Metropolitano si sono recati presso un negozio di articoli per la casa nel quartiere Pallavicino trovando ben 443 mascherine chirurgiche monouso, poste in vendita in violazione delle norme riportate nel Codice del consumo.Le mascherine sono risultate non in regola e dunque sono state sequestrate. Inoltre il titolare del negozio rischia una sanzione amministrativa che va dai 533 euro fino ad un massimo di 25mila euro.