Tragedia in Turchia, dove in un Ospedale di Gaziantep ha preso fuoco un respiratore polmonare usato per i malati Covid. Secondo quanto riporta “Notizie.it”, al momento le vittime accertate sono 8, con età compresa tra 56 e 85 anni. Intanto è stata aperta un’indagine per capire chi è il responsabile di questa tragedia.