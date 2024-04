Turchia, continua la protesta Fenerbahce: abbandona la gara di Supercoppa contro il Galatasaray (FOTO)

A Şanliurfa, infatti, si sarebbe dovuta disputare la finale di Supercoppa tra le due rivali storiche, Galatasaray e Fenerbahce. Dopo i fatti recenti, però, il club di Ali Koç aveva deciso di far giocare la squadra Under-19, decisione presa anche in contrasto con la Federazione, che non aveva accettato due richieste.

Il Galatasaray è passato subito in vantaggio, dopo 49 secondi con Icardi, e il Fenerbahce ha deciso di abbandonare il campo (e ha già lasciato lo stadio).