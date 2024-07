Tu in Nazionale non vieni più: Spalletti lo taglia per il nuovo ciclo | La sua carriera è finita

Il ct azzurro ha deciso di tagliare questo giocatore in vista delle prossime uscite della nazionale: il suo tempo è ormai terminato.

Nonostante il tempo scorra via veloce, tutti i tifosi e gli appassionati di calcio hanno ancora negli occhi il fallimento della nazionale italiana agli Europei di calcio giocati in Germania che si sono conclusi ormai da qualche giorno. Il primo fiasco è appunto arrivato dal punto di vista dei risultati, dove la selezione azzurra da campione in carica è uscita agli ottavi di finale contro una buona Svizzera, che però sulla carta era letteralmente inferiore.

Allo stesso modo poi a far aumentare la gravità della disfatta ci ha pensato sia la qualità del gioco che il pessimo apporto dato da alcuni interpreti alla squadra. Ed è proprio per questa ragione dunque che il ct Luciano Spalletti in vista delle prossime fondamentali uscite, che sanciranno l’inizio del cammino che porterà alla qualificazione al mondiale, ha intenzione di cambiare parecchio.

L’allenatore infatti vuole dar vita quasi ad una rivoluzione totale, dalla quale potrebbero perdere il posto diversi nomi di grande spessore. Uno di questi ad esempio non avrà proprio più la chance di mettersi al servizio della squadra, visto che il commissario tecnico ha già deciso per la sua totale esclusione dai progetti futuri. La sua carriera in nazionale ormai può definirsi conclusa.

Il primo taglio deciso dal ct

Uno dei giocatori che ha deluso in maniera maggiore durante la rassegna in terra tedesca è stato senza dubbio Jorginho. Il regista dell’Arsenal è stato protagonista di pessime prestazioni, che spesso sono costate care alla squadra.

Di conseguenza dovrebbe essere proprio il centrocampista italo-brasiliano uno dei primi grandi tagli di Luciano Spalletti in vista delle prossime sfide internazionali in programma a settembre prossimo.

Al suo posto un rientro importante

Con l’ex giocatore di Hellas Verona e Napoli che ormai è lontano da una nuova chiamata, a prendere il suo posto in mezzo al campo nel futuro della nazionale sarà Sandro Tonali, che a breve rientrerà dopo la lunga squalifica inflittagli per la questione legata al calcioscommesse.

Oltre a lui il ct Spalletti punterà forte anche su Nicolò Fagioli, già convocato agli Europei, Lorenzo Pellegrini e, ovviamente, sul totem assoluto di questa squadra, Nicolò Barella. Da monitorare poi altri profili giovani che potrebbero esplodere da un momento all’altro.