“Tuttoseried”, nel suo editoriale settimanale, ha analizzato lo stato di forma delle squadre che attualmente occupano la prima posizione del proprio girone, tra cui, ovviamente, il Palermo. I rosanero, come la maggior parte delle prime in classifica, hanno avuto un pò di difficoltà al rientro della pausa natalizia. Infatti, i rosa hanno ottenuto solo un pareggio nell’ultima uscita contro il San Tommaso. Statistica curiosa è quella che evidenzia che i rosanero hanno steccato contro San Tommaso e Palmese, le ultime due forze del campionato. Per una squadra obbligata a vincere, data la rosa di livello e il blasone, un pericolo diventa quello di sottovalutare certi impegni. Toccherà sia ai giocatori, visto anche l’arrivo di Floriano dal Bari, e a Pergolizzi, risucchiato in un ciclone di critiche viste le ultime uscite, risollevare una piazza che ha grande voglia di ritornare nei palcoscenici che merita.