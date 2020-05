“Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi 5 anni – ha detto Trump -. Alcuni saranno colpiti duramente? Sì, ma dobbiamo aprire il Paese e dobbiamo aprirlo presto. Mike Pence e la task force hanno fatto un gran lavoro, ma ora stiamo guardando ad una forma un po’ diversa, che riguardi la sicurezza e la riapertura, e avremo probabilmente un gruppo differente preparato per questo. Missione compiuta? No, per nulla, solo quando sarà finita”. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riportate da “TMW” in merito l’emergenza Coronavirus.