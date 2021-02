E’ allarme su WhatsApp per la truffa del “codice a 6 cifre”.

Secondo quanto riportato da “Gds.it” la truffa sfrutta il codice di 6 cifre necessario per il trasferimento rapido dell’app di messaggistica che avviene quando viene cambiato lo smartphone o il numero di telefono. Gli utenti ricevono un messaggio da un contatto presente in rubrica, a sua volta caduto nel tranello. Nel messaggio si afferma di aver inviato per errore un codice e viene richiesto di rinviare i 6 numeri.





In seguito, i cybercriminali riescono a penetrare nel profilo WhatsApp della vittima, accedendo a dati personali e codici delle carte di credito.