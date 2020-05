La riapertura è costata cara ad una gelateria di Torino, davanti alla quale nel pomeriggio di domenica scorsa si è creata una folla di clienti. La polizia municipale, dopo aver visto l’assembramento, non solo ha mandato via i consumatori ma ha anche fatto una multa al titolare del locale pari a 280 euro. “C’erano 150 persone davanti al mio locale domenica. Tutte in coda e distanziate”, ha spiegato a Repubblica Vittorio Lucco, titolare della gelateria Lucco di via Luini 100. “Ho sempre rispettato le regole – racconta – e chi era in coda lo faceva con la mascherina e in attesa di ritirare la sua prenotazione o di fare il proprio pre-ordine. Non è la multa che mi ha deluso ma la rigidità dell’atteggiamento. Sono stato multato perché lavoravo”.