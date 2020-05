Intervenuto ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”, Stefano Trinchera, direttore sportivo del Cosenza, ha parlato della possibile ripresa del campionato: «Lo stop forzato è stato causa da una pandemia, quindi la responsabilità non è di nessuno. Con dieci gare da giocare e trenta punti a disposizione tutto potrebbe ancora succedere. Al momento non so cosa potrebbe accadere da qui a qualche settimana, so che ci sono al vaglio diverse ipotesi. I verdetti dovranno essere acquisiti sul campo e penso che non si possano decretare retrocessioni d’ufficio se dovesse esserci il blocco del campionato di Serie B. Questo perché il giorno dopo si scatenerebbe l’inferno nei tribunali. In ogni caso il gruppo ha tanta voglia di ricominciare, vediamo cosa verrà deciso dopo il 18 maggio».