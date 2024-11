Triestina, rientrato il caso Clotet-Krollis: il tecnico è stato confermato

Pep Clotet è stato confermato dai vertici della Triestina. Il tecnico, protagonista di un episodio molto discusso Raimonds Krollis nell’ultima partita di campionato contro la Giana Erminio, proseguirà la sua avventura nel club biancorosso. Con un comunicato la Triestina condannava azioni di questo tipo, definite inaccettabili e che non rispecchiano i valori del club. Oggi però – riporta CitySport.news, ha infatti regolarmente guidato l’allenamento della squadra alabrardata.Tecnico, squadra e dirigenza prima della seduta odierna hanno avuto un confronto per parlare del momento delicato e della reazione dell’allenatore con la società che ha però deciso di non effettuare un nuovo ribaltone

