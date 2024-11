Lucchese: malore improvviso per Welbeck in allenamento. Effettuerà esami di controllo

Paura in casa Lucchese. Durante l’allenamento, svolto nella mattinata di ieri, il calciatore Welbeck ha accusato un malore improvviso costringendo ad un intervento immediato dello staff medico presente. Il centrocampista si è poi immediatamente ripreso, ma dovrà effettuare dei controlli per approfondire il motivo di quanto accaduto. La nota del club:

“Nella mattinata di ieri, intorno alle 11:30, ha accusato un improvviso malore durante un allenamento. Il giocatore è stato immediatamente soccorso dallo staff medico presente e, fortunatamente, si è ripreso spontaneamente nel giro di pochi secondi, tornando a uno stato di completo benessere.

A tutela della sua salute e in ottemperanza ai protocolli standard previsti in situazioni di questo tipo, Nana Welbeck sta attualmente effettuando una serie di esami di controllo. Il giocatore si trova in buone condizioni e viene monitorato costantemente per garantirne la massima sicurezza. Rivolgiamo un sentito ringraziamento al nostro staff medico per la tempestività e la professionalità dimostrata, e auguriamo a Nana un rapido e sereno ritorno alle sue attività abituali.

Nei prossimi giorni, dopo gli ulteriori esami di accertamento, verranno pubblicati nuovi aggiornamenti”.