Serie C Girone C: il Catania non sa più vincere, gli etnei cadono 3 a 2 a Crotone. La classifica aggiornata

Tre pareggi e due sconfitte: il Catania non trova la via della vittoria da ben cinque partite di fila. Allo stadio “Ezio Scida” i siciliani perdono 3 a 2 contro il Crotone, il quale va a riposo con il triplo vantaggio grazie alle reti di Silva, Gomez e Giron. Gli etnei provano a evitare la disfatta e riaprono la gara con il gol di Stoppa e l’autorete dello stesso Giron, ma non basta per tornare a casa con almeno un punto. Co questo ko, il Catania si ritrova all’ottavo posto, a quota 20 punti, a ben 9 punti di distanza dal Benevento, primo in classifica.

CLASSIFICA

Benevento – 29

Audace Cerignola – 25

Monopoli – 24

Avellino – 23

Giugliano – 23

Potenza – 22

Picerno – 21

Trapani – 21

Catania – 20

Sorrento – 20

Crotone – 19

Cavese – 17

Altamura – 15

Casertana – 14

Latina – 14

Foggia – 13

Turris – 13

ACR Messina – 13

Juventus U23 – 7

Taranto – 6