Il telecronista Mediaset Riccardo Trevisan ha parlato in occasione della sfida di Coppa Italia vinta dall’Udinese contro il Catanzaro, sbilanciandosi sui calabresi:

«Vivarini ha detto in conferenza stampa che vuole vincere sempre tutte le partite, e oggi lo sta dimostrando anche al cospetto di una squadra di categoria superiore. Chiaro che non sempre ci riuscirà ma, con questa mentalità, in Serie B molto spesso i tre punti a casa riuscirà a portarli. E oggi mancano anche Iemmello e Donnarumma, i due calciatori tecnicamente più forti della rosa… due bomber di razza ma che, in un gruppo che funziona così bene, metteranno il proprio talento prioritariamente a disposizione dei compagni».